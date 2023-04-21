Медведев призвал граждан Германии, желающих напасть на РФ, готовиться к параду в Берлине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что немцы, которые желают напасть на Россию, должны готовиться к параду в Берлине.

Так политик прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который заявлял, что считает нормальным проведение атак со стороны Киева по территории России.

"Министр обороны Германии, не особо задумываясь, ляпнул что-то о военных действиях на нашей территории. Он, несомненно, завидует славе военачальников Третьего рейха. Что ж, на самом деле ему нужно помнить историческую примету", – заявил зампред СБ в своем аккаунте в Twitter.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус счел "нормальным", что Вооруженные силы Украины атакуют территорию России. Писториус подчеркнул, что при просьбе Киева о поставках типа бомб, запрещенных в мире, нужно отвечать отказом.

До этого Медведев прокомментировал заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который намеревался поставлять оружие Украине. Зампред СБ напомнил, что еще недавно Южная Корея исключала возможность поставок летального оружия Киеву.

