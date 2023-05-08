Американский журналист заявил, что ведущего Fox News Карлсона уволили из-за Зеленского

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Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что телеведущего Такера Карлсона уволили с Fox News из-за президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter.

Хинкл заявил, что причиной увольнения телеведущего стало его освещение конфликта на Украине.

"Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского", – написал он.

Журналист уточнил, что британская газета Independent сообщала о том, что владельца Fox News Руперта Мердока беспоит позиция Карлсона насчет украинского конфликта. При этом перед увольнением телеведущего, глава Fox News общался с Зеленским.

Ранее сообщалось, что Карлсон принял решение об уходе с телеканала Fox News по обоюдному решению. Его программу будет вести временный ведущий.

Впоследствии стало известно, что потери Fox News после ухода Карлсона составили 500 миллионов долларов. По информации СМИ, акции Fox Corporation снизились на 5,4% после увольнения телеведущего.

Такер Карлсон опубликовал видеообращение после увольнения с канала Fox News