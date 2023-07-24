16:08Технологии
В РКН не видят оснований для разблокировки Twitter, несмотря на смену домена
Фото: depositphotos/seewhatmitchsee
Роскомнадзор не видит оснований для снятия блокировки с социальной сети Twitter, несмотря на смену домена, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Там напомнили, что домен x.com переадресует на заблокированный домен twitter.com.
24 июля официальный аккаунт компании Twitter в одноименной социальной сети переименовали в Х. Сейчас аватар аккаунта представляет собой белую букву Х на черном фоне, ранее там было изображение голубой птицы. Владелец соцсети Илон Маск также опубликовал на своей странице фотографию штаб-квартиры Twitter с проекцией нового логотипа.
Накануне Маск заявил, что из логотипа платформы исчезнет птица. Добавлялось, что предполагаемый ребрендинг социальной сети не был согласован.
Илон Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter
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