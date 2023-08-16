Новый формат просмотра видеоконтента появится в соцсети X

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В социальной сети X (ранее Twitter) может появиться новый способ просмотра видеоконтента, позволяющий перелистывать ролики одним движением вверх. Об этом сообщил американский предприниматель и владелец соцсети Илон Маск.

"Просто проведите пальцем вверх, чтобы перейти к следующему видео", – написал он на своей странице в X.

После завершения процесса разработки функцию внедрят в пользовательский интерфейс.

Ранее соцсеть X достигла максимального числа ежемесячных пользователей. В доказательство этому Маск продемонстрировал график, на котором видно, что количество пользователей социальной сети в месяц достигло 540 миллионов человек.



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