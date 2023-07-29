19:52Технологии
Новое X-лого появилось на крыше штаб-квартиры Twitter
Фото: twitter.com/elonmusk
Гигантская буква X появилась на крыше штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско. Соответствующий видеоролик опубликовал в своем твиттер-аккаунте владелец соцсети Илон Маск.
"Наша штаб-квартира сегодня в Сан-Франциско", – подписал публикацию Маск.
При этом, как пишет газета New York Post, мэрия города начала разбирательство в связи с установкой нового лого. По данным журналистов, компания Маска не получила согласие городских властей проведение таких работ.
Вместе с тем ранее мэрия остановила демонтаж прежнего логотипа Twitter, поскольку рабочие не огородили участок тротуара, добавили в СМИ.
До этого Маск анонсировал изменение логотипа соцсети с голубой птицы на букву X на черном фоне. Ребрендинг платформы произошел 24 июля, изменились и название соцсети, и ее логотип.
Между тем предприниматель допустил, что в будущем логотип может быть доработан.
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