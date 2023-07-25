Посты в обновленном Twitter будут называться "иксами"

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После ребрендинга Twitter посты в соцсети будут называться не "твитaми", а "иксaми", сообщает "Радио 1" со ссылкой на американского миллиардера Илона Маска.



Как объяснил предприниматель, принципом социальной сети является свобода слова, а значит, ключевая цель Twitter заключается в размещении на площадке ​любой информации под названием X.

​Маск добавил, что предыдущее название платформы было уместно, когда пользователи публиковали короткие сообщения. Теперь же, по его словам, можно публиковать многочасовые ролики. Он пояснил, что это и стало причиной переименования.

В минувшее воскресенье, 24 июля, основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск анонсировал изменение логотипа соцсети с голубой птицы на букву X на черном фоне.

Ребрендинг платформы микроблогов состоялся уже в понедельник, изменилось в том числе ее название. Маск тем не менее не исключил, что новый логотип позже может быть доработан.

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