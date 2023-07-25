10:44Технологии
Посты в обновленном Twitter будут называться "иксами"
Фото: depositphotos/ChinaImages
После ребрендинга Twitter посты в соцсети будут называться не "твитaми", а "иксaми", сообщает "Радио 1" со ссылкой на американского миллиардера Илона Маска.
Как объяснил предприниматель, принципом социальной сети является свобода слова, а значит, ключевая цель Twitter заключается в размещении на площадке любой информации под названием X.
Маск добавил, что предыдущее название платформы было уместно, когда пользователи публиковали короткие сообщения. Теперь же, по его словам, можно публиковать многочасовые ролики. Он пояснил, что это и стало причиной переименования.
В минувшее воскресенье, 24 июля, основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск анонсировал изменение логотипа соцсети с голубой птицы на букву X на черном фоне.
Ребрендинг платформы микроблогов состоялся уже в понедельник, изменилось в том числе ее название. Маск тем не менее не исключил, что новый логотип позже может быть доработан.
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