Пятерым полицейским из Подольска предъявлено обвинение во взятке в 15 млн руб

Фото: Следственный комитет РФ

Следствие предъявило обвинение пятерым сотрудникам полиции подмосковного Подольска во взятке в размере 15 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

"В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве (части 6 статьи 290, части 4 статьи 291.1 УК РФ)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, с 4 по 24 апреля обвиняемые, действуя группой по предварительному сговору, получили от местного жителя 15 миллионов рублей в качестве взятки за невыявление новых эпизодов и непривлечение других фигурантов уголовного дела к ответственности за преступление.

Им были избраны меры пресечения.

Ранее по делу о взятке были задержаны глава Управления по вопросам миграции и его подчиненный – руководитель отдела миграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области.

По информации СК, подозреваемые заранее сообщали предпринимателю о планируемых проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных объектах, где работали иностранцы. Задержанные получали вознаграждение в виде товарно-материальных ценностей и оказания услуг материального характера.

