Генпрокуратура подала иск по делу вице-губернатора Белгородской области

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Генпрокуратура России подала в суд иск о взыскании в пользу государства около 925 миллионов рублей по делу вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства Алексея Сошникова, трех бизнесменов и двух фирм о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, ответчиками являются Сергей Петряков, Иван Новиков, Дмитрий Боровлев, Зайнуллин, Константин Зимин, Сошников, ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв".

Третьими лицами указаны Минобороны РФ, управление капитального строительства, Минстрой, УФНС и управление федерального казначейства Белгородской области.

В иске отмечается, что в период 2022–2024 годов Белгородской области выделили из федерального бюджета 19,5 миллиарда рублей. Средства предназначались для возведения фортификационных сооружений.

Основным распорядителем средств является Минстрой Белгородской области, а генподрядчиком было назначено управление капитального строительства, руководителем которого на тот момент являлся Сошников. Контролировать использование денег должен был занимавший тогда должность замгубернатора региона – министра имущественных и земельных отношений Зайнуллин.

"Надзорными мероприятиями установлено, что Зайнуллин и Сошников использовали свое служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны", – говорится в документе.

Как следует из иска, Зайнуллин и Сошников к делу привлекли некоторых коммерсантов, с которыми было заключено соглашение на возведение сооружений. Они подписали договор на 127,6 миллиона рублей с ООО "Регион Сибирь", аффилированным с бизнесменами Петряковым и Боровлевым.

Также контракты были заключены с ООО "Стройинвестрезерв" (фирма Петрякова) более чем на 1 миллиард рублей. Вместе с тем Петряков согласился передать 7% от размера договоров.

Всего ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" заключили 26 соглашений на сумму в 1 139 220 500 рублей, из которых 924 873 795,8 рубля были предоставлены Петрякову и Боровлеву за счет злоупотребления властью Зайнуллиным и Сошниковым.

Кроме того, в иске подчеркивается, что вице-губернатор Белгородской области привлек Зимина, Новикова и подконтрольные им компании "МСК-Клин", "Юниверсал-Моторс" и ПСК "Спецмонтаж".

По данным из документа, для придания видимости выполненного строительства "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв" с января 2023 по апрель 2024 года заключили фиктивные контракты на поставку материалов, закупку оборудования и возведение блиндажей. Однако, по информации ФНС, они не могли выполнить работы, поскольку их штат включал "директоров и учредителей" без трудовых ресурсов.

В результате Генпрокуратура, помимо средств, попросила инстанцию арестовать 100% долей компаний и их имущество.

Зайнуллин был задержан 21 июня. По данным СМИ, также были задержаны два коммерсанта. Вице-губернатор Белгородской области обвиняется в мошенничестве, совершенном на сумму в размере 32 миллиона рублей. При этом правозащитник попросил смягчить меру пресечения.

