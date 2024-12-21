Губернатор Кондратьев: уборка мазута с побережья Краснодарского края займет около месяца

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Уборка нефтепродуктов, которые выбросило на побережье Краснодарского края после ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, займет около месяца. Об этом в эфире телеканала "Звезда" рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что уборку нефтепродуктов временами все равно временами придется проводить, поскольку море будет выбрасывать их на берег.

Кондратьев добавил, что весной следующего года, когда потеплеет, на поверхность будет подниматься тяжелая фракция – дистиллят нефти. Губернатор отметил, что необходимо убрать эту фракцию до того, как ее прибьет к берегу.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря. Один из команды моряков погиб, остальных удалось эвакуировать. По подсчетам экспертов, в море вылилось около 9,2 тыс. тонн мазута. Сейчас около 10,7 км береговой лини очищено. Уборку продолжают более 5 тыс. спасателей и волонтеров. Для ликвидации последствий разлива мазута привлекли до 200 единиц техники.

Ранее капитанам двух танкеров предъявили обвинения. В отношении членов команды судов были назначены судебно-медицинские экспертизы