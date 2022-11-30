Каждый второй ТЦ в России оказался под угрозой закрытия – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Каждый второй торговый центр в РФ оказался на грани закрытия, заявили участники российского рынка недвижимости. Об этом сообщает газета "Известия".

В частности, такие данные привел президент агентства Magic Group Александр Перемятов.

"Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента", – заявил он.

По словам управляющего директора Российского совета торговых центров Олега Войцеховского, в настоящее время в банкротном и предбанкротном состоянии в России находятся по меньшей мере 200 торговых центров. При этом данное число может увеличиться еще на 70–100 объектов.

Отмечается, что с января по октябрь количество предложений о продаже ТЦ с площадью больше 10 тысяч квадратных метров увеличилось на 14%.

Ранее стало известно, что магазины британского производителя одежды Marks&Spencer в России закроются до Нового года. Эту информацию подтвердили сотрудники другого магазина сети, пояснив, что в настоящее время ретейлер распродает продукцию со складов из старых завозов.

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