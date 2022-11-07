Магазины Marks&Spencer будут закрыты в РФ до Нового года

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

Магазины британского производителя одежды Marks&Spencer в России закроются до Нового года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников ретейлера.

"Магазины будут закрыты до Нового года точно, конкретную дату мы не знаем, но не позже", – рассказал сотрудник магазина Marks&Spencer в одном из столичных торговых центров.

Эту информацию подтвердили сотрудники другого магазина сети, пояснив, что в настоящее время ретейлер распродает продукцию со складов из старых завозов. На сайте российского подразделения компании отмечается, что онлайн-магазин Marks&Spencer прекратил работу 30 сентября.

"Заказы, оформленные до этой даты, будут доставлены при условии наличия товаров. Звонки по телефону центрального офиса по интернет-заказам не обрабатываются", – говорится в сообщении.

В конце мая компания Marks&Spencer приняла решение об окончательном уходе из России. Ретейлер приостановил свою деятельность в РФ еще в марте, однако не уходил с рынка из-за особенностей работы франчайзинга, в связи с чем около 50 магазинов продолжали свою деятельность.



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