Вместо Gap в России может появиться турецкий премиальный бренд одежды

Фото: ТАСС/Zuma

Турецкая компания Fiba Retail Group, которая открыла в России магазины сетей Marks&Spencer и Gap, может вывести на рынок новые бренды из Турции, чтобы заполнить освобождающие площади. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на fashion-рынке.

Отмечается, что речь может идти о брендах Beymen Club и W Collection, которые позиционируются в премиум-классе. Например, в Турции женское пальто Beymen Club стоит примерно 20 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Площадь магазинов Beymen Club и W Collection составляет около 200–400 квадратных метров, это соответствует площадям российских точек Gap. Кроме того, Fiba Retail опубликовала с конца сентября вакансии сотрудников в магазины одежды новых брендов премиум-сегмента в торговых центрах "Авиапарк", "Афимолл" и "Метрополис" в Москве.

Ранее стало известно, что американский ретейлер одежды Gap полностью уйдет из России и закрывает все магазины. Как отмечают специалисты, у сети были проблемы с выручкой еще до начала специальной военной операции.

Британская Marks&Spencer решила уйти из России и отозвать бренд у Fiba Retail после начала военной операции на Украине и новой волны санкций.



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