"Ашан" заявил об утилизации партии воды с превышенной концентрацией лития

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Партия питьевой воды, в пробе которой обнаружили превышение концентрации лития, была утилизирована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Ашан ретейл Россия".

Ранее в телеграм-канале "SHOT ПРОВЕРКА" появилась информация, что специалисты выявили превышение допустимого уровня лития в образце воды "Сенежская", которая была куплена в магазине "Ашан" в Самарской области.

В пресс-службе сети отметили, что приоритетом компании является безопасность продукции, которая продается в торговых точках "Ашан". Партию утилизировали по предписанию Роспотребнадзора от 13 мая текущего года.

Ранее эксперты Роспотребнадзора обнаружили в сосисках бренда "Папа может" производства Останкинского мясокомбината сальмонеллу. Опасную партию продукта выявили в торговых точках сети "Светофор" в Тверской области.

До этого проверка ведомства показала, что в 6 из 14 образцов шашлыка была выявлена кишечная палочка и большое количество других бактерий. Однако некоторые производители мясной продукции не согласились с заключением специалистов и заявили, что продукт мог испортиться на этапе продажи, а не изготовления.