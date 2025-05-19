Роспотребнадзор обнаружил 6 образцов шашлыка с кишечной палочкой и другими бактериями

Роспотребнадзор нашел опасный шашлык. Информация об этом опубликована в реестре проверок Генпрокуратуры России. Сообщается, что в 6 из 14 образцов шашлыка выявлена кишечная палочка и огромное количество других бактерий.

Некоторые производители мясной продукции с результатами проверок не согласны и уверяют, что продукт может испортиться на этапе продажи, а не изготовления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.