Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 14:15

Общество

Роспотребнадзор обнаружил 6 образцов шашлыка с кишечной палочкой и другими бактериями

Роспотребнадзор обнаружил 6 образцов шашлыка с кишечной палочкой и другими бактериями

Россияне стали все чаще снимать квартиры посуточно

Конференция "Тема Еды" для экспертов в области ресторанного бизнеса прошла в Москве

"20 минут": монастыринг

"Специальный репортаж": квартиры вместо гостиниц

Москвичи пожаловались на мини-гостинцы в жилых домах

Столичные рестораторы смогут поучаствовать в проекте "Лето в Москве"

Эксперт рассказал, на каких условиях иностранные бренды смогут вернуться в Россию

Путин заявил, что возвращение западного бизнеса в Россию зависит от интересов страны

"Магнит" объявил о покупке сети "Азбука вкуса"

Роспотребнадзор нашел опасный шашлык. Информация об этом опубликована в реестре проверок Генпрокуратуры России. Сообщается, что в 6 из 14 образцов шашлыка выявлена кишечная палочка и огромное количество других бактерий.

Некоторые производители мясной продукции с результатами проверок не согласны и уверяют, что продукт может испортиться на этапе продажи, а не изготовления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесобществоедавидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика