03 декабря, 16:08Безопасность
Распространитель рекламы наркотиков задержан на юго-востоке Москвы
Фото: depositphotos/doomu
Полицейские вместе с сотрудниками ГКУ "Московская безопасность" задержали мужчину, наносившего граффити с рекламой наркотиков на севере столицы. Об этом сообщает телеграм-канал госучреждения.
Мужчину задержали в съемной квартире в Некрасовке. Он нецензурно выражался и пытался сбежать. При задержании у мужчины изъяли баллоны с краской, трафареты и платок-бафф.
В содеянных правонарушениях он сознался.
Ранее на юге Москвы задержали распространителя рекламы наркотиков. Его привлекли к административной ответственности по статье "Пропаганда наркотических веществ".
Правоохранители обнаружили многочисленные нелегальные надписи во время патрулирования. Рекламу наркотиков нанесли на фасадах домов по Кантемировской улице. С помощью видеозаписей, предоставленных местными жителями, полицейские смогли установить время совершения правонарушения и внешность злоумышленника.