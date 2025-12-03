Распространитель рекламы наркотиков задержан на юго-востоке Москвы

Фото: depositphotos/doomu

Полицейские вместе с сотрудниками ГКУ "Московская безопасность" задержали мужчину, наносившего граффити с рекламой наркотиков на севере столицы. Об этом сообщает телеграм-канал госучреждения.

Мужчину задержали в съемной квартире в Некрасовке. Он нецензурно выражался и пытался сбежать. При задержании у мужчины изъяли баллоны с краской, трафареты и платок-бафф.

В содеянных правонарушениях он сознался.

Ранее на юге Москвы задержали распространителя рекламы наркотиков. Его привлекли к административной ответственности по статье "Пропаганда наркотических веществ".

Правоохранители обнаружили многочисленные нелегальные надписи во время патрулирования. Рекламу наркотиков нанесли на фасадах домов по Кантемировской улице. С помощью видеозаписей, предоставленных местными жителями, полицейские смогли установить время совершения правонарушения и внешность злоумышленника.