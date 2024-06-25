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25 июня, 07:15

Транспорт

РЖД вводит специальные билеты для перевозки домашних животных

РЖД вводит специальные билеты для перевозки домашних животных

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Для перевозки домашних животных на поездах в РФ вводятся персональные билеты с описанием и кличкой питомца. РЖД внесли ряд изменений после истории с котом Твиксом. В январе 2024 года проводница, не найдя хозяина, высадила кота из поезда. Шансов выжить на улице в тридцатиградусный мороз у домашнего кота не было.

Как теперь изменилась система перевозок домашних питомцев в РФ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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