РЖД вводит специальные билеты для перевозки домашних животных

Для перевозки домашних животных на поездах в РФ вводятся персональные билеты с описанием и кличкой питомца. РЖД внесли ряд изменений после истории с котом Твиксом. В январе 2024 года проводница, не найдя хозяина, высадила кота из поезда. Шансов выжить на улице в тридцатиградусный мороз у домашнего кота не было.

Как теперь изменилась система перевозок домашних питомцев в РФ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.