Собянин подписал закон о штрафах за неоплату проезда по платным автодорогам

Фото: портал мэра и правительства/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал закон о штрафах за несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам. Соответствующий документ размещен на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно новому закону, изменения вносятся в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях и вступают в силу с 1 сентября 2024 года.

За подобное нарушение гражданам грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, а для юридических лиц – 10 тысяч рублей. Однако за неоплату проезда грузовым транспортом и автобусами аналогичные штрафы составят 5 и 15 тысяч рублей.

При этом нарушителей нельзя будет привлечь к ответственности за второй и последующие случаи нарушения в течение суток в случае фиксации правонарушения средствами фото или видеосъемки.

5 июня Мосгордума приняла закон о штрафах за неоплату проезда по платным автодорогам. По информации вице-спикера МГД Степана Орлова, ранее такую норму уже внесли в федеральный КоАП РФ.

