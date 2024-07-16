Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Надежные дороги являются одним из ключевых условий роста всей экономики России, сообщил Владимир Путин во время открытия северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти.

По словам президента, при открытии новых трасс РФ делает еще один шаг в укреплении логистики и новых транспортных коридоров.

Он также сообщил, что планируется развитие транспортных коридоров Россия и Север-юг, развитие дорожной сети во всех городах и сельской местности.

16 июля Путин открыл новый и последний участок трассы М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом. Благодаря открытию участка Северного обхода Твери на трассе М-11 время в пути между столицей и Петербургом сократится на час.

Строительство участка трассы началось весной 2022 года. Объект вводят на год раньше запланированного срока. Он станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.