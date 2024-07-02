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02 июля, 21:35

Общество

"Безопасный город": москвичам рассказали об обучении управления водным транспортом

"Безопасный город": москвичам рассказали об обучении управления водным транспортом

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В Москве горожан обучают управлению водным транспортом. Для этого они изучают теорию и сдают экзамен.

Преподаватель учебного центра речной школы Иван Поляков рассказал, что около месяца уходит на теоретическую подготовку. Параллельно с этим начинаются практические занятия, которые длятся от двух недель до месяца. После этого обучающиеся готовятся к экзаменам, уточнил он.

Как сдать на права для управления водным транспортом – в программе "Безопасный город".

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