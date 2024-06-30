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30 июня, 20:30

Транспорт

Московские вокзалы приняли и отправили теплоходы 700 раз за 2 месяца летней навигации

Московские вокзалы приняли и отправили теплоходы 700 раз за 2 месяца летней навигации

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За два месяца летней речной навигации столичные вокзалы приняли и отправили теплоходы 700 раз. В путешествиях побывали уже порядка 120 тысяч человек.
Среди популярных направлений – Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург.

В эти минуты несмотря на жару сотни фанатов собрались у гостиницы, где остановился американский рэпер Канье Уэст. Сообщения о том, что музыкант в Москве, появились утром 30 июня. Молодые люди собрались, чтобы вживую увидеть артиста. Его концерта в столице в ближайшее время ждать не стоит.

По улицам столицы 303 июня проходил этап Кубка Российской автомобильной федерации. Это была не гонка, а скорее квест с участием ретро-машин, в том числе и культовых моделей разных брендов. Среди них – автомобиль из фильма "Фантомас разбушевался", редкая модель "Волги" и необычная модификация "Лады".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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