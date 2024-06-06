Собянин: первый маршрут речного электротранспорта продлен до Парка Фили

6 июня мэр Москвы, находясь на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, дистанционно запустил новые столичные причалы – Береговой и Парк Фили.

По словам Сергея Собянина, это позволит уменьшить очереди на речных вокзалах и увеличить частоту движения речного транспорта в два раза. Таким образом, речные трамваи смогут перевозить в два раза больше пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

