Участок БКЛ закроют с 22 июня

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06 июня, 15:15

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Собянин: первый маршрут речного электротранспорта продлен до Парка Фили

Собянин: первый маршрут речного электротранспорта продлен до Парка Фили

Новый участок МСД на юге столицы планируется достроить до конца года

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6 июня мэр Москвы, находясь на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, дистанционно запустил новые столичные причалы – Береговой и Парк Фили.

По словам Сергея Собянина, это позволит уменьшить очереди на речных вокзалах и увеличить частоту движения речного транспорта в два раза. Таким образом, речные трамваи смогут перевозить в два раза больше пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
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