Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 18:35

Транспорт

"Мой район. Новости": станция "Потапово" станет новой конечной на Сокольнической линии

"Мой район. Новости": станция "Потапово" станет новой конечной на Сокольнической линии

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Четыре станции Троицкой линии метро запустят осенью 2024 года

Строительство станции "Потапово" вышло на финишную прямую. Она станет продолжением Сокольнической линии метро и расположится недалеко от улицы Потаповская Роща. После открытия станции пассажиры смогут быстрее доезжать до БКЛ, а путь до "Проспекта Вернадского" сократится почти на 10 минут.

Помимо продолжения Сокольнической линии метро, жители ТиНАО с нетерпением ждут открытия первого участка Троицкой линии. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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