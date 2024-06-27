"Мой район. Новости": станция "Потапово" станет новой конечной на Сокольнической линии

Строительство станции "Потапово" вышло на финишную прямую. Она станет продолжением Сокольнической линии метро и расположится недалеко от улицы Потаповская Роща. После открытия станции пассажиры смогут быстрее доезжать до БКЛ, а путь до "Проспекта Вернадского" сократится почти на 10 минут.

Помимо продолжения Сокольнической линии метро, жители ТиНАО с нетерпением ждут открытия первого участка Троицкой линии. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".