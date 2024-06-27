Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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Новости

Новости

27 июня, 07:15

Город

Работы по благоустройству стартовали на станции Серп и Молот МЦД-4

Работы по благоустройству стартовали на станции Серп и Молот МЦД-4

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Возле станции Серп и Молот четвертого диаметра начались работы по благоустройству. Первый этап планируют завершить в 2024 году.

Строителям предстоит убрать под землю все воздушные провода, заменить старые фонари на новые, расширить тротуары и уложить новый асфальт на проезжей части. Кроме того, там появятся новые остановочные павильоны, парковочные карманы, а также современное игровое оборудование и безопасное покрытие на детских площадках, 20 тысяч квадратных метров газона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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