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25 июня, 18:15

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В Москве благоустроят территории вокруг станций Троицкой линии метро

В Москве благоустроят территории вокруг станций Троицкой линии метро

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В 2024 году власти города планируют благоустроить 86 гектаров территории вокруг восьми станций Троицкой линии метро. Сначала специалистам предстоит обустроить тротуарные зоны, затем выполнить озеленение и установить энергосберегающие светильники.

Благоустройство коснется не только проезжей части и тротуаров, но и автобусных остановок. Их перенесут в более удобные места, а старые павильоны заменят более современные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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