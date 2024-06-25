В Москве благоустроят территории вокруг станций Троицкой линии метро

В 2024 году власти города планируют благоустроить 86 гектаров территории вокруг восьми станций Троицкой линии метро. Сначала специалистам предстоит обустроить тротуарные зоны, затем выполнить озеленение и установить энергосберегающие светильники.

Благоустройство коснется не только проезжей части и тротуаров, но и автобусных остановок. Их перенесут в более удобные места, а старые павильоны заменят более современные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

