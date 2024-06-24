Услуга по перерасчету платежей по ЖКУ появилась на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Услуга по расчету и перерасчету платежей по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) появилась на портале mos.ru. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на столичный департамент информационных технологий.

"Теперь подать заявление можно онлайн на портале mos.ru в любое удобное время со смартфона, планшета или компьютера. Воспользоваться услугой могут жители домов, которые обслуживают управляющие компании, заключившие соответствующий договор с центрами госуслуг", – рассказал замруководителя департамента Дмитрий Иванов.

По его словам, сейчас такие договора есть почти у всех многоквартирных домов столицы. Услуга поможет открыть лицевой счет помещения, изменить данные о собственнике, поменять площадь квартиры и подать заявление на разделение или объединение платежей по ЖКУ.

"Воспользоваться услугой могут москвичи со стандартной или полной учетной записью на mos.ru", – объяснили в пресс-службе.

Сначала пользователь должен выбрать цель обращения и ввести адрес или код плательщика, а затем выбрать лицо, от которого подается заявление (собственник, наниматель, законный представитель или человек с доверенностью). Почти вся информация добавится автоматически, однако потребуется указать данные жилого помещения, включая кадастровый номер или документ о праве на владение имуществом. В случае положительного решения изменения по коду плательщика отобразятся в едином платежном документе в следующем за принятием решения месяце.

Если управляющая компания не имеет договора с центрами государственных услуг, то для расчета или перерасчета нужно обратиться к ним напрямую. Узнать их контакты можно на сайте dom.mos.ru.

Ранее стало известно, что на портале mos.ru заработал онлайн-сервис, с помощью которого можно узнать, когда в конкретном доме отключат горячую воду. Ограничения проводят с мая по сентябрь. Чтобы узнать точный период, нужно всего лишь ввести в поисковую строку адрес дома.

