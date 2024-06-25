Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы

Работы по благоустройству четырех территорий в центре Москвы начнутся в ближайшее время. О планах города написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Так, специалисты приведут в порядок парк "Усадьба Трубецких" в Хамовниках. Там обновят детские и спортивные площадки, отремонтируют стадион, появится площадка для дрессировки собак.

В 2024 году планируют завершить реставрацию здания школы при Алексеевском монастыре на Верхней Красносельской улице. Кроме этого, там оборудуют для учеников две спортивные площадки, заменят покрытие тротуаров и проездов, озеленят территорию, модернизируют систему освещения.

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