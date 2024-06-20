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20 июня, 09:30

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Собянин: на востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

Собянин: на востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

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Восемь общественных пространств благоустроят в 2024 году на востоке столицы. Сразу в нескольких районах округа в ближайшее время начнут приводить в порядок дворы жилых домов. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Также планируется и строительство новых социальных объектов. Так, в районе Гольянова скоро появится новый спортивный центр, посещать который смогут все желающие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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