Собянин: на востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

Восемь общественных пространств благоустроят в 2024 году на востоке столицы. Сразу в нескольких районах округа в ближайшее время начнут приводить в порядок дворы жилых домов. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Также планируется и строительство новых социальных объектов. Так, в районе Гольянова скоро появится новый спортивный центр, посещать который смогут все желающие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

