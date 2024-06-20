Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства Восточного округа

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

На востоке Москвы в 2024 году будет благоустроено около восьми общественных пространств, включая жилые кварталы, площади и скверы. Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, еще в прошлом году в Преображенском территорию возле районного центра "Янтарь" привели в порядок, а в этом году благоустройством займутся во дворах на улицах Потешной, Преображенской и Атарбекова. Там для жителей сделают различные спортивные тренажеры, а для тихого отдыха установят качели под навесом.

На месте расположенной у дома 5/7 по Преображенской улице спортивной площадки и тренажерной зоны будет организована большая игровая территория для детей разных возрастов с канатной башней, комплексом для скалолазания, полосой препятствий, батутами и каруселями. При этом рядом со строением 4Ас1 по улице Атарбекова обустроят место для выгула и дрессировки питомцев.

"Территорию дополнительно озеленим – обновим газон и высадим новые кусты. Благодаря современному освещению во дворах будет уютно и по вечерам", – добавил мэр.

Собянин напомнил, что в прошлом году в районе Богородское специалисты привели в порядок территорию Центра московского долголетия. В этом году, по его словам, благоустроят дворы на улицах Краснобогатырской и 2-й Прогонной.

Во дворе дома 77 находится много школ и детских садов, поэтому там построят детскую площадку "Наука и космос" с игровыми зонами в виде планетария, атома и других тематических элементов. У дома 75, корпуса 1, вместо имеющейся детской площадки появится комплекс с полосой препятствий из множества различных балансиров. Таким же образом поступят и с площадкой у дома 10 по 2-й Прогонной улице. На всей территории появятся липы, дубы, яблони и каштаны, кусты сирени, спиреи и чубушника.

Также мэр рассказал о преображении в 2023 году центральной улицы Новокосинской в районе Новокосино. В этом году специалисты добавят несколько деталей на этой же улице, а также отремонтируют пешеходную зону возле дома 42 по Суздальской улице. Имеющиеся спортивные зоны и другие элементы будут сохранены, но специалисты добавят несколько новшеств: на площадках обновят покрытие, воркаут-площадку увеличат и установят современные тренажеры, клумбы украсят многолетниками, а рядом обустроят зону отдыха с качелями и детские площадки для ребят всех возрастов.

Также прошлой осенью в Перове появились арт-объекты в жилом квартале в границах Мартеновской улицы и проспектов Федеративный и Зеленый, а в этом работы организуют между 3-м и 4-м проездами Перова Поля, улицей 1-й Владимирской и Зеленым проспектом. Вместо небольшой площадки появится игровая зона для детей всех возрастов. Для спортсменов сделают воркаут-зону, а рядом места для отдыха.

В районе Восточном обновят дворовые территории на улице 9-я Мая у домов 23, 26 и 28. В первую очередь специалисты приведут в порядок Сиреневый сад, а затем обустроят новую детскую площадку и игровой комплекс с горкой, качелями. Рядом появятся две зоны для тихого отдыха и цветники.

В Северном Измайлове площадь Викторио Кодовильи из транзитной зоны к остановкам преобразят в уютный сквер с двумя детскими площадками и зоной воркаута. Кроме того, на этом участке высадят около 60 остролистных кленов и пурпурных ив, а также новые цветники.

В Гольянове в 2021 году благоустроили парк, организовав там зоны для спорта, детских игр, отдыха и приведя в порядок пруд с пристанью. Сейчас приведут в порядок зону, прилегающую к Красноярской улице. Вдоль нее оборудуют различные площадки и зоны отдыха, а центром станет спортивный кластер с большим скейт-парком. Помимо этого, здесь сделают многофункциональный комплекс "Русский ниндзя".

Возле этой территории появится беговая дорожка и каток, а напротив дома 17 по Красноярской улице – парковка для велосипедов, самокатов и сегвеев. Не забудут специалисты и про собак, для которых построят две новые площадки с кольцами, тоннелями и барьерами.

У пруда организуют пикниковую зону и набережную для прогулок. Газоны также приведут в порядок и дополнительно высадят деревья и кустарники. Вместе с этим специалисты осуществляют реабилитацию двух Красноярских прудов.

В районе Ивановское приведут в порядок территорию рядом с Центром московского долголетия на улице Челябинская, дом 5Б. Там возведут спортивную площадку для пожилых и маломобильных людей, а также установят столы для настольного тенниса. Кроме того, там появятся парящие качели и фитосад для выращивания растений.

В здании находится еще и дворец творчества детей и молодежи "Восточный", поэтому для малышей обустроят игровую площадку в морском стиле. На поле можно будет поиграть в футбол, баскетбол и даже большой теннис.

На территории детского сада № 1373 на улице Челябинской, дом 5А, построят сразу девять детских площадок для прогулок, спортивную зону, полосу препятствий и зону для изучения правил дорожного движения. У дома 11, корпуса 1, по Челябинской улице появится детская площадка с комплексом в виде высотной башни и горкой.

Для владельцев питомцев вдоль Челябинской улицы организуют хорошо освещенную прогулочную тропу, а в рамках озеленения территорий специалисты планируют высадить более 250 деревьев и 3,5 тысячи кустарников.

Ранее сообщалось, что в Москве началась подготовка к реставрации участка исторической ограды Парка Горького, выходящего на улицу Крымский Вал и Пушкинскую набережную. Работы будут проводиться в рамках комплексного благоустройства парка. Специалисты уже приступили к демонтажу кованых и литых элементов.

