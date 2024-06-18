Новая трамвайная остановка появится возле будущей станции Митьково МЦД-3

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Около будущей станции Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) появится новая трамвайная остановка. Об этом Москве 24 рассказали в столичном Дептрансе.

Остановку построят в рамках благоустройства прилегающей к станции территории. Там оборудуют удобные приподнятые платформы на одном уровне с полом трамвая. Пересадка на МЦД с трамвая будет занимать около двух минут.

Сама станция расположится в районе Русаковской улицы. Там пролегают четыре трамвайных маршрута – 4, 7, 13 и 43. В будние дни вне сезона отпусков пассажиры совершают на них более 80 тысяч поездок.

Сергей Собянин ранее сообщил, что в 2024 году будут благоустроены территории около четырех станций МЦД-3, включая Митьково, Сортировочная, Перово и Косино. Общая площадь работ составит более 44 гектаров. В частности, возле будущей станции Митьково обновят детскую площадку, которая расположена напротив 1-го строения дома 26 на 3-й Рыбинской улице.

