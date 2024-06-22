Более 36 тысяч москвичей получат новые квартиры по реновации в СВАО

На северо-востоке Москвы по программе реновации проектируется и строится более 1,2 миллиона квадратных метров жилья, что позволит расселить свыше 36 тысяч жителей старых домов.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов добавил, что сейчас в округе возведены 42 новостройки. Для переселения по реновации подобраны 92 стартовые площадки.

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