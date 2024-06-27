Интервалы на МЦК будут уменьшены 29 июня из-за концерта в "Лужниках"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интервалы движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) станут меньше 29 июня из-за проведения мероприятия в "Лужниках". Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба Дептранса.

По информации ведомства, в этот день "Ласточки" будут перевозить горожан с минимальным интервалом в 4 минуты до 23:30 вместо 18:00, как обычно.

Ранее в пресс-службе департамента отмечали, что из-за концерта в "Лужниках" в тот же день перекроют автомобильное движение по ряду улиц. Так, с 8 часов и до окончания мероприятия нельзя будет воспользоваться съездом с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Также с 19 часов и до конца концерта ограничат улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкую, 3-ю Фрунзенскую и Проектируемый проезд № 2309.

