Кремль опубликовал видео поездки Путина за рулем Lada Aura по трассе М-11

Владимир Путин прибыл на церемонию открытия последнего участка трассы М-11 "Нева" на машине Lada Aura. Соответствующее видео разместили в телеграм-канале "Кремль. Новости"

На опубликованных кадрах видно, как глава государства едет за рулем черной Lada Aura. При этом сопровождающий президента мужчина рассказал Путину, что длина моста через реку Волосту, по которому они ехали, составляет 738 метров, максимальная высота опор – 21 метр, а судоходный пролет – 140 метров.

"Красиво, очень красиво", – заявил глава государства в ответ, осматривая за рулем мост.

Ранее Путин признался, что ему понравилась новая Lada Aura. Президент назвал автомобиль хорошим.

16 июля глава государства открыл новый и последний участок трассы М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом. По словам президента, благодаря открытию участка Северного обхода Твери на этой трассе время в пути между столицей и Петербургом сократится на час.

Строительство участка трассы началось весной 2022 года. Объект вводят на год раньше запланированного срока. Он станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.

