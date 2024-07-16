Путин заявил, что ему понравилась Lada Aura

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимиру Путину понравилась новая Lada Aura, за рулем которой он приехал на открытие последнего участка трассы М-11, сообщает Life.ru.

Президент, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, назвал автомобиль хорошим.

16 июля Путин открыл новый и последний участок трассы М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом. Президент приехал на открытие за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета.

Ранее Минфин России заказал для служебных целей автомобили бизнес-класса Lada Aura. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что сотрудники его ведомства первыми пересядут на отечественные автомобили бизнес-класса. Силуанов подчеркнул, что Lada Aura не уступает по своим характеристикам иномаркам.