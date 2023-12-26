Минфин РФ сделал заказ на автомобили Lada Aura

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Минфин России заказал для служебных целей автомобили бизнес-класса Lada Aura. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

"Шикарный автомобиль, он был презентован в ходе Петербургского экономического форума. Я сам посидел и на пассажирском сидении, и за рулем. Мне очень понравилось. Первые пять автомобилей должны поступить в министерство финансов в начале следующего года", – уточнил он в эфире "России 24".

Министр заявил, что сотрудники его ведомства первыми пересядут на отечественные автомобили бизнес-класса. Силуанов подчеркнул, что Lada Aura не уступает по своим характеристикам иномаркам.

Ранее Владимир Путин поручил принять меры по использованию автомобилей отечественного производства среди чиновников РФ. Срок исполнения распоряжения был установлен до 1 февраля 2024 года.

Минпромторг России подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими. По мнению представителей ведомства, в приоритете должны быть высоколокализованные модели.

В свою очередь, Совет Госдумы принял решение об использовании парламентариями только автомобилей, которые были произведены в России.



Названы модели автомобилей из списка Минпромторга, которые лидируют в госзакупках