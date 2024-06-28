"Безопасный город": курьеры на электромопедах все чаще нарушают ПДД

Курьеры на электромопедах в последнее время чаще нарушают ПДД. Пешеходы и водители ими постоянно недовольны. Нарушители проезжают пешеходные переходы, не спешиваясь и не обращая внимания на пешеходов.

Рейд по курьерам на электромопедах редко обходится без погонь. Из-за увеличившегося числа ДТП с подобными электрогаджетами автоинспекторы усилили бдительность, рейды проводят каждый день.

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