Союз пешеходов: курьеры на электровелосипедах обязаны знать ПДД и покупать страховку

В России предложили обязать курьеров на электровелосипедах получать водительские права и приобретать страховку. По мнению экспертов, в первую очередь это нужно, чтобы защитить пешеходов. Помогут ли новые инициативы сделать тротуары безопаснее, выяснила Москва 24.

Почти мопед

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Госдуме готовятся два законопроекта, призванные притормозить курьеров на электровелосипедах и навести порядок в этой сфере, рассказал "Парламентской газете" председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, сервисы ищут способы доставлять товары как можно быстрее, однако это не значит, что проблемой безопасности пешеходов не нужно заниматься.



Ярослав Нилов председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Во-первых, мы предлагаем ввести ответственность для пользователей так называемых новых средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД. Сейчас законодательство у нас сформировано таким образом, что ее практически не существует, – вернее, она есть, но минимальная.

"Этот законопроект мы уже направили на отзыв в правительство, но ответа пока не получили", – добавил Нилов.

Второй документ обяжет велосипедистов-доставщиков покупать гражданскую страховку. Это нужно, чтобы возмещать ущерб пострадавшим пешеходам, объяснил Нилов. Причем приобретать полис придется вне зависимости от того, работают курьеры на постоянной основе или в качестве ИП либо самозанятых.

Также член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в составе группы депутатов и сенаторов работает над другим законопроектом: он обяжет компании проверять транспортные средства, на которых сотрудники развозят еду и товары. Все потому, что сами курьеры модифицируют электровелосипеды до состояния, когда их фактически можно отнести к мопедам.

"Для их управления в этом случае требуется водительское разрешение категории М, шлем, а также оснащение фарами, стоп-сигналами и поворотниками", – сказал Шейкин, добавив, что процесс проверки должен быть организован по аналогии с опытом крупных сервисов такси.

Ранее единый стандарт работы курьерских служб утвердили в Москве. Его внедрят в три этапа, первый из которых – требования к внешнему виду сотрудников – вступил в силу с 15 мая 2024 года. С 1 октября обязательным станет наличие на транспорте и сумке курьера номерных знаков, а на одежде и сумке – светоотражающих элементов. А с 1 мая 2025 года вступят в силу требования к транспорту работника. При этом власти будут развивать инфраструктуру для курьеров и разрабатывать вместе с компаниями безопасные маршруты, чтобы сократить время поездок.

Нажмут на тормоза?

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Проблема с курьерами на электровелосипедах обстоит остро, поделился своим мнением с Москвой 24 председатель Межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов. Он напомнил, что с марта 2023 года в ПДД закреплены правила использования электросамокатов, моноколес и других СИМ. В частности, их скорость ограничили до 25 километров в час, а в жилых зонах – до 20. Однако курьерские транспортные средства туда не попали и для закона продолжают считаться обычными велосипедами, утверждает Соколов.





Владимир Соколов председатель Межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Курьеры думают, что раз они работают, значит, нужно быстро ездить и все должны уступить им место. А потом еще и огрызаются, когда им делают замечание.

"Нужно, чтобы за рулем электровелосипеда сидел человек, который хотя бы знает Правила дорожного движения. В этом смысле получение ими прав будет весьма кстати", – отметил эксперт.

Также Соколов сослался на действующий техрегламент для СИМ, согласно которому максимальная скорость такого транспорта рядом с пешеходами не может превышать восемь километров в час. Ровно такие же требования должны быть представлены и для электровелосипедов. Причем не только потому, что курьеры могут кого-то сбить, но и сами рискуют улететь под колеса автомобилей, подчеркнул специалист.

Кроме того, Соколов поддержал предложение обязать курьеров приобретать гражданскую страховку.





Владимир Соколов председатель Межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Мопеды и мотоциклы – это механические транспортные средства, которые являются источником повышенной опасности. Электровелосипеды тоже развивают высокую скорость, и у них есть мотор. Именно из этого и надо исходить. Если курьер передвигается на источнике повышенной опасности, он должен страховать свою ответственность.

При этом Соколов подчеркнул, что вместе с ответственностью для курьеров и владельцев других СИМ нужно создавать отдельную инфраструктуру. В частности, отдельные полосы на дорогах или тротуарах, по которым они могли бы ездить по своим делам. В настоящее время они есть не везде, и это необходимо исправлять, добавил специалист.