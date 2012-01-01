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27 июня, 19:07

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Союз пешеходов: курьеры на электровелосипедах обязаны знать ПДД и покупать страховку

Опасный маневр: как хотят наказать курьеров на электровелосипедах в РФ

В России предложили обязать курьеров на электровелосипедах получать водительские права и приобретать страховку. По мнению экспертов, в первую очередь это нужно, чтобы защитить пешеходов. Помогут ли новые инициативы сделать тротуары безопаснее, выяснила Москва 24.

Почти мопед

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Госдуме готовятся два законопроекта, призванные притормозить курьеров на электровелосипедах и навести порядок в этой сфере, рассказал "Парламентской газете" председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, сервисы ищут способы доставлять товары как можно быстрее, однако это не значит, что проблемой безопасности пешеходов не нужно заниматься.

Во-первых, мы предлагаем ввести ответственность для пользователей так называемых новых средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД. Сейчас законодательство у нас сформировано таким образом, что ее практически не существует, – вернее, она есть, но минимальная.
Ярослав Нилов
председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов

"Этот законопроект мы уже направили на отзыв в правительство, но ответа пока не получили", – добавил Нилов.

Второй документ обяжет велосипедистов-доставщиков покупать гражданскую страховку. Это нужно, чтобы возмещать ущерб пострадавшим пешеходам, объяснил Нилов. Причем приобретать полис придется вне зависимости от того, работают курьеры на постоянной основе или в качестве ИП либо самозанятых.

Также член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в составе группы депутатов и сенаторов работает над другим законопроектом: он обяжет компании проверять транспортные средства, на которых сотрудники развозят еду и товары. Все потому, что сами курьеры модифицируют электровелосипеды до состояния, когда их фактически можно отнести к мопедам.

"Для их управления в этом случае требуется водительское разрешение категории М, шлем, а также оснащение фарами, стоп-сигналами и поворотниками", – сказал Шейкин, добавив, что процесс проверки должен быть организован по аналогии с опытом крупных сервисов такси.

Ранее единый стандарт работы курьерских служб утвердили в Москве. Его внедрят в три этапа, первый из которых – требования к внешнему виду сотрудников – вступил в силу с 15 мая 2024 года. С 1 октября обязательным станет наличие на транспорте и сумке курьера номерных знаков, а на одежде и сумке – светоотражающих элементов. А с 1 мая 2025 года вступят в силу требования к транспорту работника. При этом власти будут развивать инфраструктуру для курьеров и разрабатывать вместе с компаниями безопасные маршруты, чтобы сократить время поездок.

Нажмут на тормоза?

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Проблема с курьерами на электровелосипедах обстоит остро, поделился своим мнением с Москвой 24 председатель Межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов. Он напомнил, что с марта 2023 года в ПДД закреплены правила использования электросамокатов, моноколес и других СИМ. В частности, их скорость ограничили до 25 километров в час, а в жилых зонах – до 20. Однако курьерские транспортные средства туда не попали и для закона продолжают считаться обычными велосипедами, утверждает Соколов.

Курьеры думают, что раз они работают, значит, нужно быстро ездить и все должны уступить им место. А потом еще и огрызаются, когда им делают замечание.
Владимир Соколов
председатель Межрегионального общественного движения "Союз пешеходов"

"Нужно, чтобы за рулем электровелосипеда сидел человек, который хотя бы знает Правила дорожного движения. В этом смысле получение ими прав будет весьма кстати", – отметил эксперт.

Также Соколов сослался на действующий техрегламент для СИМ, согласно которому максимальная скорость такого транспорта рядом с пешеходами не может превышать восемь километров в час. Ровно такие же требования должны быть представлены и для электровелосипедов. Причем не только потому, что курьеры могут кого-то сбить, но и сами рискуют улететь под колеса автомобилей, подчеркнул специалист.

Кроме того, Соколов поддержал предложение обязать курьеров приобретать гражданскую страховку.

Мопеды и мотоциклы – это механические транспортные средства, которые являются источником повышенной опасности. Электровелосипеды тоже развивают высокую скорость, и у них есть мотор. Именно из этого и надо исходить. Если курьер передвигается на источнике повышенной опасности, он должен страховать свою ответственность.
Владимир Соколов
председатель Межрегионального общественного движения "Союз пешеходов"

При этом Соколов подчеркнул, что вместе с ответственностью для курьеров и владельцев других СИМ нужно создавать отдельную инфраструктуру. В частности, отдельные полосы на дорогах или тротуарах, по которым они могли бы ездить по своим делам. В настоящее время они есть не везде, и это необходимо исправлять, добавил специалист.

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