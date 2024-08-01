Депутат МГД Метлина провела рейд по выявлению нелегально припаркованных такси в Конькове

Фото: Дарья Везломцева

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина вместе с представителями Госавтоинспекции и общественниками провела рейд во дворе дома 44 по улице Миклухо-Маклая в районе Коньково, передает Агентство "Москва".

"Жители должны чувствовать себя в безопасности в своем дворе. Мы видим, что такси во дворе уже меньше, но проблема полностью не решена. Я нахожусь на постоянной связи с жителями. Буду продолжать такие выезды по просьбе жителей до тех пор, пока во дворах не наведем порядок и не приучим водителей соблюдать правила", – рассказала Метлина во время рейда.

По словам депутата МГД, ранее ей неоднократно поступали жалобы от жильцов на то, что парковочные места в их дворах постоянно заняты такси.

"Десятки посторонних машин почти круглосуточно въезжают и выезжают из двора, занимают большинство парковочных мест, жаловались жители. Водители мусорят, шумят в своих автомобилях. Ситуацию необходимо было срочно менять", – отметила Метлина.

Для этого депутат обратилась в префектуру с просьбой об установке знаков во дворе и в ГАИ, для того чтобы включить придомовую территорию в маршрут патрулирования. По ее словам, эти меры должны были позволить привлечь нарушителей к административной ответственности.

"В результате три недели тому назад во дворе дома 44 по улице Миклухо-Маклая были установлены знаки "Парковка" с дополнительным знаком "Кроме коммерческого транспорта". Однако нарушения продолжаются. Жители по-прежнему жалуются на засилье такси и постороннего транспорта во дворе и невозможность оставить машины у своих подъездов", – добавила Метлина.

Она подчеркнула, что подобные знаки установлены не только в этом дворе, но еще по ряду адресов в районах Коньково и Теплый Стан, там тоже планируются проверки соблюдения закона.

В 2024 году дорожные камеры Москвы зафиксировали свыше 272 тысячи нарушений остановки и стоянки. Чаще всего москвичи игнорировали ПДД у вокзалов и рядом с торговыми центрами.

С января по июнь из-за нарушения правил остановки и стоянки, а также из-за невнимательности автомобилистов при парковке произошло 18 ДТП. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, нарушение правил остановки и стоянки не только влечет за собой штраф, но и приводит к авариям.

