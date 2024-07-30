Жители ВАО добиваются соединения Тагильской улицы между районами Метрогородок и Гольяново

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Жители Восточного административного округа добиваются соединения улицы Тагильской между районами Метрогородок и Гольяново. Инициативу москвичей поддержала советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сабина Цветкова.

"Развитие и модернизация столичной транспортной инфраструктуры – один из приоритетов работы города. Наша ключевая задача – повышение комфорта пассажиров и автомобилистов. Поэтому я полностью поддержала инициативу жителей района Метрогородок о соединении Тагильской улицы. Данная мера снизит нагрузку на другие выезды из района, который в ближайшее время станет больше, поскольку тут строятся новые жилые комплексы", – отметила Сабина Цветкова.

В июле текущего года по инициативе жителей районов Метрогородок и Гольяново были собраны подписи за соединение улицы Тагильской в Восточном административном округе столицы. Этот шаг стал ответом на растущую необходимость в развитии транспортной инфраструктуры. С увеличением числа новых жилых объектов ожидается значительный рост населения, что, в свою очередь, приведет к увеличению потока автомобилей.

В настоящее время жители и гости района имеют доступ только к трем выездам – через улицу Монтажную, Открытое шоссе и улицу Лосиноостровскую. Соединение Тагильской улицы поможет облегчить нагрузку на эти маршруты и улучшить транспортную доступность.

Инициативу поддержали больше тысячи жителей района Метрогородок. Собранные подписи от инициативной группы планируется передать в департамент строительства Москвы для дальнейшего рассмотрения.

Ранее стало известно, что инвестор возведет образовательный комплекс и бизнес-центр в составе ЖК на Тагильской улице по программе создания мест приложения труда, благодаря чему в Метрогородке появится более 1,1 тысячи рабочих мест. Ожидается, что высота здания составит 26 этажей, включая подземную автомобильную парковку, рассчитанную на 200 мест.

