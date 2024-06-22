Собянин: транспортная доступность Богородского и Метрогородка будет улучшена

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На востоке Москвы появится многоуровневая развязка, которая будет находиться на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра, что позволит улучшить доступность районов Богородское и Метрогородок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, специалисты продолжают улучшать и другие улично-дорожные инфраструктуры столицы. Например, сейчас возводят эстакаду над Киевским шоссе.

"После завершения работы увеличится пропускная способность трассы М-3 и юго-западного участка ЦКАД, улучшится транспортная доступность поселка Селятино, деревень Софьино и Алабино Наро-Фоминского городского округа Подмосковья", – уточнил мэр.



Кроме того, на западе Москвы увеличится транспортная доступность квартала №7 района Кунцево. На этом участке специалисты завершат работы в следующем году.

В сентябре 2024 года завершится строительство транспортного узла у станции "Рассказовка" Солнцевской линии метро. Специалисты усовершенствуют транспортное обслуживание близлежащих районов, сделают комфортные пересадки, а также разделят пешеходные и транспортные потоки.

Ранее стало известно, что автодорогу Марьино – Саларьево продлят в сторону юга до поперечной магистрали. Таким образом, ее протяженность вырастет почти на три километра и составит 16,4 километра. Проектирование этой трассы должны начать уже в 2024 году.

