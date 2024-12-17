Собянин: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Все компании – участники национального проекта "Производительность труда" завершили пилотный этап. В общей сложности их экономический эффект превысил 13,5 миллиарда рублей, рассказал в своем телеграм-канале Серей Собянин.

Участие в нацпроекте принимали 419 московских предприятий, уточнил мэр. При этом основная часть из них относится к обрабатывающим производствам. Также в проекте активно участвовали представители торговли и строительства.

К завершению пилотного этапа предприятиям удалось значительно повысить свои показатели. Так, уровень производительности труда на пилотных потоках возрос в среднем на 53%. Кроме того, время протекания процессов и количество материалов, которые не были использованы в производстве, снизились в среднем на 34%. На этом фоне средний рост зарплат сотрудников этих компаний составил 30% в соотношении с показателями 2021 года.

Компаниям также удалось оптимизировать производственные процессы. Предприятия начали более рационально использовать свои ресурсы и рабочее пространство. Вместе с тем нацпроект поспособствовал повышению квалификации работников. Так, в рамках его реализации методам бережливого производства обучили более 4 тысяч сотрудников, а свыше 800 человек получили сертификаты тренеров. В дальнейшем им предстоит помогать своим коллегам и продолжать работать над внедрением культуры постоянных улучшений на предприятиях.

"Мы продолжим повышать производительность труда на предприятиях в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", – резюмировал мэр.

Ранее Собянин обратил внимание, что производительность труда в Москве в восемь раз выше, чем в малом городе. При этом, говоря о разнице производительности труда в России и Европе, мэр признал, что в последней она больше. По его словам это связано с высокой концентрацией населения.

