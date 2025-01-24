Трамп подписал указ о превращении США в мировую столицу ИИ

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Американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании рабочей группы для превращения США в мировую столицу искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Президент Трамп выполняет свое обещание отменить опасный указ (экс-президента США. – Прим. ред.) Джо Байдена, который препятствует инновациям в области ИИ и налагает обременительный и ненужный правительственный контроль над развитием ИИ", – говорится в сообщении.

В ходе общения с журналистами глава Белого дома заверил, что активное развитие ИИ в стране не станет угрозой для рабочих мест, а, напротив, создаст дополнительные возможности для американцев.

Ранее Трамп объявил о создании в США компании StarGate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Президент США анонсировал создание новой организации в присутствии руководителей разработчика программ ИИ Open AI, разработчика ПО Oracle и японского инвестхолдинга SoftBank.