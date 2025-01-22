Трамп объявил о создании компании, которая инвестирует 500 млрд долларов в ИИ

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Американский лидер Дональд Трамп объявил о создании в США компании StarGate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Трамп анонсировал создание новой организации в присутствии руководителей разработчика программ ИИ Open AI, разработчика ПО Oracle и японского инвестхолдинга SoftBank.

В декабре Владимир Путин предложил провести в России "международный форсайт", сессию о будущем искусственного интеллекта. Глава государства также отметил, что стране необходимо самой создавать технологии ИИ, чтобы определять будущее, а также на равных участвовать в мировой гонке по созданию самого сильного искусственного интеллекта.

Президент России назвал потрясающим эффект от применения искусственного интеллекта в сфере безопасности в Москве. В российских городах продолжают внедрять возможности умных городов, что делает российскую столицу одним из мировых лидеров в сфере внедрения ИИ, подчеркнул Путин.