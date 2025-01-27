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27 января, 19:45

Происшествия

Новости регионов: в Анапе вдоль берега строят заградительный вал для защиты от мазута

Новости регионов: в Анапе вдоль берега строят заградительный вал для защиты от мазута

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Вдоль берега в Анапе формируют заградительный вал. Сразу несколько экскаваторов работают возле одного из пансионатов. Там выкапывают ров глубиной около метра. Из этого грунта формируют двухметровый вал. Со стороны моря перед рвом также укладывают сеть из полипропилена. Ее крепят к земле прутьями из арматуры.

Школьник из Перми пострадал от взрыва портативного зарядного устройства. Оно лежало у мальчика в рюкзаке. Ребенок получил ожоги. Кроме того, он лишился рубашки, всех тетрадей и школьных принадлежностей. Как оказалось, недавно мальчик поменял батарею. На перемене аккумулятор начал шипеть и дымиться, а потом загорелся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
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