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Новости

27 января, 06:30

Происшествия

Новости регионов: более 60 тыс человек остались без света из-за пожара в Ингушетии

Новости регионов: более 60 тыс человек остались без света из-за пожара в Ингушетии

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Пожар на площади в 20 квадратных метров оставил без света более 60 тысяч человек в Ингушетии. В городе Сунжа на электроподстанции загорелся трансформатор. Огонь быстро потушили, но восстановили энергоснабжение пока только частично.

Между тем 20 подростков задержали в Сочи за беспорядки возле концертного зала. Они пришли на выступление тиктокера Ivan Zolo. Однако его концерт в ТЦ "Мелодия" отменили из-за анонимного сообщения о минировании. Недовольные молодые люди попытались выбить двери в заведение, из-за чего вызвали полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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