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Новости

26 января, 18:30

Происшествия

Новости регионов: подозреваемого в поджоге трех ресторанов задержали в Краснодаре

Новости регионов: подозреваемого в поджоге трех ресторанов задержали в Краснодаре

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Подозреваемого в поджоге трех ресторанов задержали в Краснодаре. В МВД сообщили, что поджигатель действовал по указанию неизвестных. Его аккаунт взломали и угрожали ему использовать персональные данные для преступлений.

Частный дом загорелся в Новосибирске. Пламя охватило все здание, а позднее перекинулось на соседнее. Пять человек, среди них три ребенка, смогли эвакуироваться и не пострадали. Пожарные локализовали огонь на площади 200 квадратных метров.

Почти 30 миллионов рублей похитили мошенники по "Пушкинским картам" в Новосибирске. По версии следствия, трое местных жителей зарегистрировали аккаунт на сайте, где анонсировали выдуманные концерты и кинопоказы. Оплату владельцы "Пушкинских карт" производили из средств федеральной программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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