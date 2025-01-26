Новости регионов: подозреваемого в поджоге трех ресторанов задержали в Краснодаре

Подозреваемого в поджоге трех ресторанов задержали в Краснодаре. В МВД сообщили, что поджигатель действовал по указанию неизвестных. Его аккаунт взломали и угрожали ему использовать персональные данные для преступлений.

Частный дом загорелся в Новосибирске. Пламя охватило все здание, а позднее перекинулось на соседнее. Пять человек, среди них три ребенка, смогли эвакуироваться и не пострадали. Пожарные локализовали огонь на площади 200 квадратных метров.

Почти 30 миллионов рублей похитили мошенники по "Пушкинским картам" в Новосибирске. По версии следствия, трое местных жителей зарегистрировали аккаунт на сайте, где анонсировали выдуманные концерты и кинопоказы. Оплату владельцы "Пушкинских карт" производили из средств федеральной программы.

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