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Новости

25 января, 11:15

Происшествия

Новости регионов: в Иркутской области сгорела воскресная школа

Новости регионов: в Иркутской области сгорела воскресная школа

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В Иркутской области произошел пожар при храме Николая Чудотворца – сгорело здание воскресной школы. Там не только проводили занятия, но и собирали гуманитарную помощь для нужд СВО. Сообщается, что огонь уничтожил большую часть готового к отправке груза. Причины пожара пока выясняются. Никто не пострадал.

На Камчатке проверяют больше 2,5 тысяч человек на вирусные гепатиты. Речь идет о пациентах из группы риска, рассказали власти региона. Анализы начали брать после вспышки гепатита В и С в краевом онкодиспансере, где заразились более 50 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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