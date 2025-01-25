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25 января, 13:30

Происшествия

Новости мира: Трамп посетил Калифорнию после разрушительных пожаров

Новости мира: Трамп посетил Калифорнию после разрушительных пожаров

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Президент США Дональд Трамп побывал в Калифорнии, где природные пожары признаны самыми масштабными в истории штата. Сгорели тысячи особняков, жертвами стали 25 человек. Трамп осмотрел разрушения и призвал изменить политику штата в области водоснабжения.

38 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Нигерии. Лайнер направлялся из Лагоса в Вашингтон, но из-за неисправности двигателя был вынужден вернуться в аэропорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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