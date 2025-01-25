В Отрадном водитель каршеринга устроил погоню и попал в ДТП

На улице в районе Отрадное водитель каршеринга устроил погоню с полицией, но в итоге врезался в припаркованный автомобиль. Повреждения получили обе машины, у арендованной легковушки оторвало бампер. Водителя задержали – очевидцы сообщили, что он был пьян.

Крупный пожар произошел на севере Реутова. На улице Ашхабадская загорелся рынок. Огнеборцы оперативно прибыли на место, но огонь успел уничтожить часть торговых павильонов. Пострадавших нет. Размер ущерба пока не установлен.

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