На корме "Волгонефть-239" приступили к финальной очистке помещений от остатков мазута

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Рабочие приступили к финальной очистке помещений от остатков мазута на корме танкера "Волгонефть-239". Об этом говорится в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Из основных и балластных танков предстоит удалить все остатки мазута и его смеси перед началом работ по утилизации судна. Специалисты Морского судового сервиса просверливают отверстия между основными и балластными танками с помощью сухого бурения, которое является в данной ситуации безопасным", – сообщается в публикации.

После этого рабочие будут вскрывать стенки между емкостями. Затем им предстоит точечно собрать остатки мазута.

Ранее стало известно о полном завершении откачки мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239". Специалисты смогли сделать это раньше срока. Всего в период с 19 по 25 января рабочим удалось откачать около 1,5 тысячи тонн мазута, им заполнили 20 железнодорожных цистерн.

Проект по утилизации кормовой части танкера будет готов до конца января. При этом судно должны убрать из акватории до апреля.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Крыму.

