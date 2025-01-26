Новости регионов: пожар в жилом доме произошел в Новосибирске

Частный дом загорелся в Новосибирске. Пожар начался на крыше, затем пламя охватило все здание, а позднее – перекинулось на соседнее. Пять человек, в том числе трое детей, смогли самостоятельно эвакуироваться и не пострадали. Пожарные локализовали огонь на площади 200 квадратных метров.

Между тем выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 17 участках побережья Черного моря, сообщили в МЧС. В настоящее время их ликвидируют. Всего с начала работ от мазута очистили свыше 300 километров берега, в частности, собрали больше 175 тысяч тонн загрязненного грунта, а вывезли – более 130 тысяч тонн. Акваторию Черного моря ежедневно обследуют и обрабатывают сорбентом.

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